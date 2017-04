La música electrónica hoy invade el Jockey Club, con Life in Color

El gran festival de más de ocho horas propone al público dos escenarios denominados Sector X y el Live Stage. Las entradas están en venta en Red UTS y cuestan G. 210.000 (survival kit), G. 200.000 (paint zone +15), G. 315.000 (vip +18) y G. 525.000 (elite +18). Para informes sobre reserva de mesas, se puede contactar al 600-940.

El encuentro tendrá mucha música electrónica y música alternativa local e internacional, así como divertidas sesiones de pintura colectiva de diversos colores. Como animador de la cita se presenta Sheldon Blake.

Desde su desembarco en Paraguay, en el 2014, el festival Life in Color se convirtió en espectáculo de referencia en el ámbito de la electrónica, en el país.

ESCENARIOS. En el Sector X, el escenario central, se presentarán los discjockeys internacionales Nicky Romero (Holanda), Kshmr (EEUU), Borgeous (EEUU), Lost Frequencies (Bélgica), Alan Walker (Noruega-Reino Unido), Tropkillaz (Brasil) y los nacionales Guille Preda, M2M (Marcelo Medina y Mario Segovia), el proyecto Bigfish, integrado por el dueto de la dj Amy Larry y el dj Cass (Carlos Andrés Sosa) y 2Drumashup, proyecto de los bateristas Mauricio Román y Guillermo Gayo.

En el escenario Live Stage suben Charly Black (Jamaica), Jillionaire (Trinidad y Tobago) de la banda Major Lazer, dj Negro Dub (Colombia), y los paraguayos como el grupo Kchiporros, la banda Amigos de Selassie, Amilkar Gavilán (dj residente de Velvet, Paraguay), Trqse (dj Turquoise) y dj Radio Bolivia (Lucas We).

ARTISTAS. Como cabeza de cartel está Nicky Romero, quien está en la movida electrónica desde hace más de 10 años, y está asociado con otros Djs como David Guetta, Avicci, Calvin Harris, Flo Rida, y Nicki Minaj. Su canción Toulouse se volvió viral así como I could be the one, que llegó al número uno de las listas del mundo, además de ser parte del top 100 de la revista DJ MAG desde el 2012.

Otra figura es el dj californiano Kshmr, quien ingresó al Ultra Music Festival por Tiesto en el 2015.

Alan Walker, nueva figura del top 100 de la DJ Mag, ganó su espacio gracias a Faded y Sing me to sleep. Se presenta con la mitad del rostro tapado, inspirado en su hobby de gamer, en el hacker Anonymous y en la serie Mr. Robot.

Borgeous fue conocido con Tsunami que lanzó con DVBBS. Entre sus tracks más populares está Big Bang.