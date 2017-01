La moda del verano: Baño en dólares

Lupe Galiano

Justito en enero, al ministro churrito se le ocurre decir: "Estamos nadando en dólares". Justito en enero, que para los trabajadores asalariados y los profesionales independientes es el mes más largo del año: Ndopaveeeeiiii y no se cobra nada, anochece recién a las 21.00 y amanece a las 5.00. Justito en enero, que es el mes más caliente del año y pocos son los que tienen el privilegio de nadar, aunque sea en aguas turbias, en este país donde lo que menos se cuida son los recursos hídricos, aparte de los bosques, las niñas, la salud pública, los adultos mayores, la seguridad en la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. Justito en enero en que lo más verde que muchos podemos llegar a ver es a la rana René en un meme contra las firmas truchas, donde –entre paréntesis–, según el criterio de los honestos del Paraguay, una sola falsa es suficiente para invalidar todas las carpetas. Claro que los colorados no piensan igual. Pero colorado es otro color; no es el verde de los dólares.