La AIDA es la misión de la ESA y de la NASA que tiene como objetivo evaluar la posibilidad tecnológica de que una nave impacte en un asteroide, desvíe su trayectoria y evite el impacto en la Tierra.



Está compuesta a su vez por dos misiones, la AIM de la ESA, y la DART de la NASA, que desarrolla la nave que impactaría con un asteroide, algo previsto en 2022.



En el consejo ministerial de la ESA reunido en diciembre de 2016 en Lucerna para negociar un presupuesto de 11.000 millones de euros destinados a diversos proyectos, estaban en juego 100 millones de euros para sacar adelante la AIM, aunque más adelante había que comprometer más financiación para darle continuidad.



El programa no logró entonces reunir los fondos necesarios, pero la agencia, según dijo Woerner, "no se ha dado por vencida".



"Los ministros me encargaron buscar una solución, y ese es un mensaje importante", agregó el representante de la ESA, que consideró que el "crowdfunding" (campaña de recogida de donativos particulares) podría ser una buena idea para recabar la financiación necesaria, porque la defensa espacial "es una cuestión importante".



La AIM, cuyo sistema de guiado, control y navegación ha sido diseñado por la empresa española GMV, se iba a lanzar en 2020 para que llegara dos años después hasta Didymos, un sistema binario de asteroides.