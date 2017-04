La burguesía nomás

Un amigo me explicó el debate sobre la enmienda constitucional de una manera curiosa. Todo ese bochinche, según él, es una lucha entre dos sectores de la burguesía: uno quiere la enmienda y el otro no; es la burguesía nomás, y por eso al pueblo no le importa. ¿Vale decir que Lugo está con la burguesía, porque quiere el rekutu?, le pregunté a mi socio. Él reaccionó como si le hubiera aplicado la picana eléctrica: ¡Cómo vas a decir eso! Lugo está con el pueblo, por supuesto. Él se molestó más cuando le objeté: Entonces Cartes está con el pueblo, porque también quiere el rekutu. No me importa que se haya molestado, aunque me sorprendió su reacción, porque lo consideraba una persona sensata, y es de los que niegan la realidad.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}