"Mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México, que es donde nació mi hijo, ellos decidirán cómo se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante", aseveró De Sousa.



Los protagonistas de la telenovela "Sueño de amor" anunciaron el pasado 27 de enero el nacimiento de Matías Gregorio; el primero para la actriz y el tercero para Gil.



De Sousa afirmó que hasta el momento no se había pronunciado sobre la separación por respeto a su hijo y a su público.



Además, este tipo de situaciones "no son agradables de compartir" y en ocasiones "se puede juzgar sin saber".



La venezolana agradeció a sus seguidores el apoyo en este momento "muy muy difícil", así como los buenos deseos que ha recibido desde el nacimiento de su hijo.



Asimismo, pidió al público "respeto y prudencia" tanto para ella como para su familia, ya que han sido meses en los que le ha tocado enfrentarse a "muchas decepciones y realidades" que no imaginó.



"Es muy complejo lo que vivo como mujer, como madre y como ser humano en todos los sentidos de vida", aseguró.



No obstante, apuntó que le quedan varios proyectos por realizar y un futuro junto con el que calificó como "el más grande amor" de su vida.