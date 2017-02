Kattya: “¿Cuánto cuesta la Justicia?”

La abogada se acercó ayer, al Juzgado Penal de Garantías 6. Según dijo, pide cumplir los artículos 16 y 17 de la Constitución, que le permita acceder a copias del expediente de Cubas, Celso Miranda, su hijo, Celso Daniel Miranda Cubas, y el concejal departamental Miguel Martínez.

“Mi hijo iba a seguir Derecho, entonces me fui a retirar los ahorros que tenía, que son 5 millones de guaraníes”. Así, sacó el dinero y ofreció el dinero en ventanilla, aunque el juez Escobar estaba en su oficina y no sabía nada de eso.

“Quiero preguntarle a Paublino Escobar si esto es suficiente para solicitar el cumplimiento de nuestros derechos civiles (...) Que esto se convierta bien nomás ya en un almacén (...) ¿Cuánto lo que cuesta comprar en la Justicia una sentencia que sea de acuerdo al molde de la Constitución Nacional?”, dijo al poner el dinero sobre la mesa.

Kattya no solo sacó el dinero en efectivo y lo puso sobre la mesa, también una chequera. “Si ellos no quieren recibir en efectivo este dinero, yo me puedo ir a depositar y les puedo hacer un cheque al portador”, expuso la abogada. La copia del expediente ya había sido retirada media hora antes de llegar Kattya González por otro defensor, Jorge Brítez.