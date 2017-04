Jude Law será el joven Dumbledore en la secuela de "Fantastic Beasts"

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El actor británico Jude Law será el encargado de dar vida al joven Albus Dumbledore, uno de los personajes más queridos de la saga Harry Potter, creada por J.K. Rowling, en la segunda parte de "Fantastic Beasts and Where To Find Them", anunció hoy el estudio Warner Bros. en un comunicado.









