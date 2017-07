"Propuestas muy interesantes, proyectos que mejoran la interacción de las personas dentro del vehículo, ahorro de combustible mejora en el performance (desempeño) del auto, incluso hay propuestas sobre rutas más seguras que mejoren en tiempo y costo", explicó.



Los jóvenes tomaron el desafío de crear o adaptar una aplicación con el sistema informático "Sync 3" que mediante la plataforma "Applink", sincroniza el móvil del usuario con una pantalla táctil en el tablero del auto.



Las aplicaciones tenían que estar orientadas a hacer más placentero y cómodo el viaje en vehículo, explicó a EFE Alfredo Guerrero, líder de movilidad en Ford de México,



"La idea es buscar qué soluciones hay, qué es lo que a la gente le interesaría tener en su vehículo ya sea poder ordenar comida, obtener direcciones (de una forma) más sencilla, tener alguna aplicación que te permita hablar con alguien", afirmó.



El equipo "Riders" ganó el primer lugar y un premio de 100.000 pesos (unos 5.530 dólares) por una aplicación para compartir el automóvil a fin de reducir el flujo de tránsito y la contaminación.



Carlos González, estudiante de ingeniería del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y miembro del equipo, explicó a Efe que la innovación usa un algoritmo de medición de gasolina y el GPS para que el conductor encuentre a personas con el mismo destino y calcula el gasto de combustible.



"Tiene varios beneficios, como el que conecta gente que tiene gustos en común, socializas además de que no gastas tanta gasolina, no contaminas tanto, reduces el tráfico", indicó el joven de 21 años.



A partir de esta experiencia los universitarios mantendrán contacto con Ford para perfeccionar la aplicación y en un futuro integrarla al sistema de la compañía o generar un servicio que pueda ser comercializado.



Para los jóvenes programar y diseñar la aplicación significó diversión más que un reto, dijo José Antonio Marrón, un estudiante de ingeniería en computación con 21 años.



"Me gusta mucho programar y me divierte estar aquí las 24 horas conociendo gente nueva y aprovechando los equipos que trae Ford para probarlos", comentó Marrón, ganador del reto en 2016.



Guerrero explicó que Jalisco Campus Party es un espacio para que los jóvenes interesados en los desarrollos tecnológicos se acerquen a las innovaciones de Ford y aporten mejoras y nuevas soluciones.



Jalisco Campus Party, que reúne a unos 25.000 jóvenes del 5 al 9 de julio, es un encuentro de talento en que se presenten los que serán los principales avances tecnológicos de los próximos años.



El encuentro incluye conferencias, paneles y talleres, que sumarán en total más de 1.500 horas de contenido.