Joven madre denuncia a su pareja por brutal agresión

Una joven madre fue agredida brutalmente el pasado domingo en su casa familiar en Villa Bonita, Villa Elisa. El agresor sería su pareja, quien supuestamente ya cruzó al lado argentino para evadir a la Justicia paraguaya, denunció la víctima.

Deborah Ucedo (20) fue atacada a golpes y a estocadas por su pareja Andrés Francisco Galeano, según refirió. “Me pegó, me clavó en el brazo, dijo que iba a salir con la cara desfigurada o muerta, quise salir de la casa, pero no podía porque me tenía desnuda”, relató la joven, luego de que su caso fuera publicado en las redes sociales por su madre.