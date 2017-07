Joven down salvó a una niña de morir ahogada

La misma estaba siendo arrastrada por las olas al fondo del mar y Valerio de inmediato comenzó a nadar hacia donde ella estaba, informó el portal La razón.

El adolescente tiene Síndrome de Down, pero eso no evitó que sea valiente y generoso con una extraña. Demostró con su ejemplo que la indiferencia no es la solución ante un mundo cada vez más solitario y lleno de gente.

El hecho se registró en la localidad de Sabaudia, en una playa bastante concurrida. Valerio practica natación desde pequeño. Entrena todos los días y es campeón de reiterados campeonatos nacionales.