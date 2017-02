Isabel II cumple 65 años en el trono

Está previsto que la soberana, de 90 años y que accedió a la jefatura del Estado el 6 de febrero de 1952, conmemore la ocasión en privado en su residencia de Sandringham, en el condado de Norfolk, y no está programado que atienda compromiso oficial alguno.



Aunque no se esperan celebraciones populares, el aniversario se marcará con las tradicionales salvas de cañón en la Torre de Londres y el parque Hyde de la capital, y con ceremonias militares parecidas en otros puntos del Reino Unido.



En septiembre de 2015, Isabel II superó los 63 años de reinado de su tatarabuela la reina Victoria, que rigió de 1837 hasta su muerte en 1901, tras acceder al trono con solo 18 años, y también la ha batido en edad, pues Victoria vivió hasta los 81 años.



Además, el 13 de octubre de 2016 se convirtió en la reina y jefa del Estado viva con más años de reinado, tras la muerte del rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej, que dirigió los destinos del país asiático durante 70 años y 126 días.



El 6 de febrero de 1952, la princesa Isabel accedió al trono, con 25 años, tras la repentina muerte de su padre, Jorge VI, si bien no fue coronada hasta el 2 de junio de 1953, un aniversario que cumplirá el próximo año.



Nacida el 21 de abril de 1926, la reina celebró en 2016 su 90 cumpleaños con varios actos públicos y también un banquete para su familia y amigos en el castillo de Windsor, su residencia preferida a las afueras de Londres.



Según los medios británicos, las grandes celebraciones populares por sus hitos de reinado se reservarían para un eventual Jubileo de Platino, que la soberana celebraría en 2022, el año de su 96 cumpleaños.