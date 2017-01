Iraní no irá al Oscar tras orden de Trump

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar por El viajante, anunció que no acudirá a la ceremonia en respuesta al veto decretado por el presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de ciuda- danos de Irán y de otros paí- ses de mayoría musulmana.

Farhadi, que inicialmente previó asistir a la gala de Los Ángeles del 26 de febrero, no lo hará pese a que recibiera una excepción a la nueva norma para poder viajar, según explicó al The New York Times.