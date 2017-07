“Hay 50% de evasión, pero la SET vuelve a golpear al sector formal”

El abogado Sebastián Acha fue diputado de la Nación desde el 2003 al 2013 por el partido Patria Querida. En su estadía por el Congreso, fue uno de los proyectistas de la ley del impuesto a la renta personal (IRP). En entrevista con ÚH, cuestionó duramente la falta de visión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por autorizar las retenciones de salario a los trabajadores para pagar el IRP.

–¿Cómo ve esta nueva resolución que emitió la SET autorizando las retenciones del salario?

–Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación Argentina, decía que era más fácil cazar en el zoológico que en la selva. Es decir, nuevamente la SET se agarra de los formales y, finalmente, ¿cuál es el mensaje que el Gobierno envía? El mensaje es que ser formal es un peligro, porque sos el primero que va a ser tocado cuando se necesiten mayores recursos.

–¿Cree que esta medida puede derivar en el aumento de la informalidad?

–Yo estimo un crecimiento de la economía informal. Las personas a las que va a llegar dentro de dos años el IRP no van a declarar, van a buscar la forma de eludir el impuesto a través de otro tipo de asignaciones o dividiendo sus asignaciones. Porque nadie va a querer entrar a un sistema donde te retienen el salario, por más ínfimo que sea, sin ningún tipo de seguridad de que te lo van a devolver después si es que vos podés justificar el 100% de tus deducciones.

–La organización Pro Desarrollo Paraguay había hecho un estudio sobre la economía subterránea. ¿Considera que esto puede hacer que crezca esa economía?

–El último estudio, sobre el 2015, decía que USD 12.000 millones es el tamaño de la economía subterránea. Con medidas como estas, de las retenciones, van a caer las recaudaciones. Porque un contribuyente al no incluirse en el IRP no tiene motivación para pedir facturas, al no pedir facturas, el IVA cae en sus recaudaciones y así sucesivamente va una cadena de desinteligencia.

–¿Cómo se reduce esa economía subterránea?

–Los países de la región que emprendieron una lucha efectiva contra la informalidad lo que hicieron es estimular fiscalmente a las personas para que sea más fácil ser formal. Es decir, simplificarles el sistema de gestión, bajarles tasas o poner sistemas de pago muchos más fáciles, entre otros. Pero esta falta de visión que está teniendo la SET, en lugar de invitar a más gente a que entre al zoológico, está empujando a la gente a volver corriendo a la selva.

–¿Se está empujando también al sector formal a la informalidad?

–Ahora, por ejemplo, en Brasil hay todo un movimiento para simplificar el sistema tributario con un impuesto municipal único que se pueda pagar de una manera fácil y sencilla, donde no le jodan la vida a la gente que labura y vive de su salario. Pero acá le complicás la vida al formal. Hay un 50% de evasión tributaria, pero la SET vuelve a golpear al sector formal. Y de tanto que le golpeás, puede ser que el formal se canse.

–Y esto va contra el espíritu formalizador con el que se había creado el IRP.

–Por supuesto. Esta ley se creó en un consenso para cerrar el círculo de impuestos indirectos. Te van a decir que el Paraguay debe caminar hacia un sistema de impuestos directo y progresivo. Sí, estamos de acuerdo, pero si nos manejamos con el censo del 2002, si no sabemos dónde está la gente que paga impuestos y cuánto ganan, ¿cómo vamos a tener un sistema de impuestos directos? No somos Suecia, somos Paraguay.

–¿Cómo se amplía la base tributaria en un país con esos defectos? ¿Qué tiene que hacer la SET?

–Tiene que salir de su oficina, irse al Mercado 4, a los consultorios médicos, despachos de abogados, a ver cuánto facturan y si pagan IVA. No tienen que estar en la zona del EPP para buscar evasores. Me gustaría saber cómo está la evasión dentro del Parlamento, si los 45 senadores y 80 diputados están pagando su IRP, por ejemplo.

–Volviendo a las retenciones, ¿los anticipos a cuenta que se establecieron en la ley pueden ser tomados como una autorización para retener?

–El artículo quinto de la Ley 125/91 dice que la Administración Tributaria puede realizar anticipos a cuenta. Pero yo como contribuyente digo, me van a retener mi sueldo, ¿con qué argumento? Porque el Código Laboral me protege y protege mi sueldo. Recordemos el artículo 240 del Código Laboral que dice que el salario tiene que ser pagado íntegramente y sin deducción, salvo los que están especificados allí. Pero ellos lo hacen por decreto, por resolución. Estamos viviendo la dictadura de las resoluciones y los formularios.

–La SET dice que te a va retener parte del salario, pero no te va a devolver en efectivo en caso de excesos en los descuentos, sino en créditos fiscales. ¿Qué se puede hacer con esos créditos?

–Y si no pagás otros impuestos, como el IVA, no te sirve de nada tener créditos fiscales. Es como cuando vas a la despensa y te dicen no tenemos plata, te vamos a dar caramelos, pero quiero saber dónde puedo canjear caramelos. Yo le pregunto a la SET, ¿me puedo ir después a pagar mi impuesto inmobiliario con el crédito fiscal que me diste? ¿Puedo ir a la universidad pública a canjear los aranceles que tiene que pagar mi hijo con ese crédito? Claro que no. Esto es una irresponsabilidad y falta absoluta de tino.

–Se podrían vender estos créditos fiscales, según la SET.

–Si yo gano G. 10 millones y genero G. 600.000 al año en retenciones, ¿a quién le voy a vender eso? A nadie, a no ser que me junte con otras personas y le vendamos a una empresa. Pero te van a decir que eso es ilegal, te aseguro. Sin embargo, para ellos ahora no es ilegal imponer un impuesto confiscatorio sobre el salario.

–¿Le llamaron ya algunos contribuyentes para pedirle asesoramiento?

–Sí, estuve ya hablando con profesionales del área de tributación para ver qué vamos a hacer. Estamos coordinando acciones también con grupos de productores, empresarios, porque esto último (las retenciones) nos parece ya un abuso inconcebible, se pasaron de la raya.

–¿Se vienen acciones legales entonces?

–Estamos analizando todavía, viendo antecedentes. Seguro vamos a tener novedades más adelante.