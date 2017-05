sergionoe@gmail.com

La Unión de Actores del Paraguay (UAP) aprobó días atrás un nuevo documento que estipula el salario mínimo o tarifario para los trabajadores del sector, así como las condiciones laborales mínimas para los actores en los ámbitos de publicidad y largometraje.

El documento establece que los actores en el ámbito del largometraje pueden cobrar por jornada laboral G. 500.000 (protagonista), G. 450.000 (coprotagonista), G. 400.000 (actor de reparto) y G. 200.000 (extras).

El gremio también acordó que los "salarios mínimos" de los actores para películas que incluyen hasta sesenta días de rodaje deben ser de G. 13 millones (protagonista), G. 11 millones (coprotagonista) y G. 8 millones (actor de reparto).

Para Juanse Buzó, actor y secretario general de la UAP, este logro es el resultado de tres años de trabajo, tras un consenso dentro del gremio. "El proyecto es de larga data. No aprobamos antes porque no lográbamos el consenso en el sector ni con los productores. Entonces, aprobamos unilateralmente desde la UAP. Lo hicimos porque consideramos justo para los actores, teniendo en cuenta la oferta y la demanda del mercado, y para que sea una referencia de salario base y condiciones mínimas de trabajo para los actores", señaló.

El actor detalló que no hubo aprobación "formal" del documento por parte de los demás gremios del sector, aunque sí contaron con el apoyo "extraoficial" y anuencia del Centro Paraguayo del Teatro (Cepate) y de Inter Artis Paraguay, entidad de gestión de derechos intelectuales de los actores.

"En nuestra última reunión (de la UAP) ajustamos las cifras ya trabajadas antes en la comisión directiva, y hubo sugerencias y cambios. Al fin, lo aprobamos para no postergar más", dijo el actor.

Aseguró que el texto "tiene un peso moral y ético", pero no un "poder legal ni coercitivo". Sostiene que es la primera referencia de salarios de actores, porque "no hay nada, hay una gran laguna y vacío en el tema y esto provoca que el actor esté indefenso ante la falta de referencias". Insistió en que sentará las bases para un futuro "convenio colectivo de trabajo" o una ley.

PUBLICIDAD. El texto de la UAP estipula también que los actores en el ámbito publicitario cobran según una categoría, sea protagonista, secundario o extra. Así, un protagonista cobra por jornada G. 600.000 y G. 120.000 (por horas extras); uno secundario recibe G. 500.000 y G. 80.000 (por horas extras); y los extras obtienen G. 300.000 y G. 50.000 (por horas extras).

El gremio actoral establece, adicionalmente, "honorarios por tiempo de uso de imagen" a partir de la firma del contrato que van de G. 500.000 (un mes) a G. 4 millones (tres años) para el protagonista, y de G. 400.000 (un mes) hasta G. 3,4 millones (tres años) para el actor secundario.

CONDICIONES. El nuevo documento aprobado por la UAP estipula no solo el monto que debe cobrar un trabajador del sector, sino también las condiciones mínimas que debe cumplir una productora o contratante.

El flamante texto, acordado por el citado gremio actoral, también detalla la duración de la jornada laboral, que será de "hasta diez horas"; los pagos extras; la inclusión de una cobertura gastronómica, hotelera y de transporte (en caso de locaciones lejanas) durante los trabajos; la inclusión de gastos médicos en caso de accidentes durante el momento de trabajo; y los plazos de pago al actor, que "no deberán exceder los 30 días".

"Todo contrato se debe firmar antes de cualquier trabajo del actor –ya sea prueba de vestuario, ensayos, otras citaciones, etc.– y con originales para cada una de las partes", señala otra parte del documento de las condiciones básicas de trabajo del gremio de la UAP.





"Son cifras correctas, e incluso, austeras"

"No integro el gremio de la UAP, pero estoy al tanto de sus decisiones y desde Inter Artis Paraguay apoyamos el trabajo de hacer un tarifario que facilite la organización profesional de los actores. Veo como una medida necesaria, ya que es parte del proceso de profesionalización, además de ser un pedido de las organizaciones del audiovisual, desde donde se insiste en que todos los sectores deberían contar con su tarifario, desde productores, técnicos, vestuaristas, editores y todos aquellos que estuvieran organizados. Desde hace tiempo que se está trabajando en esto. Este tarifario es el básico, como para un piso para los actores. Creo que las cifras están correctas, e incluso, las considero austeras". Alicia Guerra, actriz de Inter Artis.





"Toda medida que dignifique se apoyará"

"Toda medida que dignifique la labor del actor se apoyará desde Cepate. Me parece imprescindible aprobar un tarifario para actores, algo en lo cual también se trabaja desde el Cepate. Años atrás no era necesario, ya que no había mucho trabajo. Ahora, con el auge de publicidades y películas, ya es tiempo de contar con un tarifario. En el Cepate también recibimos quejas de actores que no fueron pagados en películas. En tanto, si se exagera, se corre el riesgo de que los productores no contraten a actores". Carmen Briano, actriz del Cepate.





