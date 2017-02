Grandes vecinos, grandes problemas

CALIFICADORAS DE RIESGO. Por otro lado, si bien nuestro país mantiene su tendencia a mejorar, algunas calificadoras internacionales de riesgo dieron notas no tan buenas a Argentina, Brasil y Paraguay (http://www.datosmacro.com/ratings/standardandpoors). El encarecimiento de los créditos, vaticinado para este 2017, afectará también el endeudamiento en dólares de nuestro país. La disminución en el crecimiento de la China puede que no afecte tanto a Paraguay, porque es mucho más lo que importa del gigante asiático que lo que exporta a él. Las exportaciones paraguayas a la China son insignificantes tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con la cantidad y el valor de los productos chinos que importamos.

PERSPECTIVAS NO TAN BUENAS. La cuantificación de las perspectivas para el 2017 está afectada ya por estos fenómenos, observados y comprobados a comienzos de este año. Paraguay al parecer aumentará su PIB algo más del 3,5%; Brasil lo hará solo en 0,8% y Argentina entorno al 2% (hay cifras contradictorias sobre este país vecino). La inflación anual está estimada cerca del 4% en Paraguay, menos del 7% en Brasil y del 20% al 40% en Argentina, según estimaciones oficiales e independientes, respectivamente. Y el desempleo afectará a más de 12 millones de trabajadores en Brasil (cerca del 12% de su población económicamente activa –PEA–: el número de los desempleados en millones es similar al % s/PEA), a unos 1,2 millones en Argentina (cercano al 10% de la PEA) y a cerca de 200.000 en Paraguay (aprox. 5,5% de la PEA). Finalmente, pero no por eso menos importante, el déficit fiscal argentino vs. el producto rondará por -5%; el brasileño por -3% y el paraguayo por - 1,7%.