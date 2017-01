"Me controlaron en los rayos X para ver qué tenía en la maleta. Llevaba conmigo unos USD 5000. Al ver esto, dijeron que tenía demasiado dinero conmigo y era sospecho. Me comentaron que me hicieron un favor al dejarme pasar, por lo que debía colaborar con ellos", refirió en contacto con la 970 AM.





Ante esto el extranjero, en su afán de evitar incidentes, entregó USD 100. El funcionario que actuó de mala manera ya fue identificado y cuenta con antecedentes por casos similares. Este martes fue apartado del cargo y será sometido a un sumario administrativo.





Esta información fue confirmada por el titular del Aeropuerto, Rubén Aguilar, quien dio a conocer que el funcionario deshonesto fue identificado como Blas Medina, quien está implicado en otro proceso por irregularidades.





Aguilar comentó, además, que en realidad es un grupo "grande" de funcionarios que operan dentro de aeropuerto de esta misma manera.





Medina, por su parte, tiene 12 años de antigüedad como funcionario en el sitio. Fue separado de su cargo y ahora será investigado.