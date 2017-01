Por expreso deseo de las familias, no hubo discursos y la presencia de los medios fue mínima. Este sábado, día en que se cumplen dos años de esa primera matanza, la población toma el relevo con una ceremonia lanzada por la Asociación francesa de Víctimas del Terrorismo (AfVT).



"Será un momento de recogimiento, digno, organizado de forma casi espontánea", explicó hoy a Efe Aline Le Bail-Kremer, portavoz de una organización que ha animado a la gente a acudir con velas a la plaza de la República a partir de las 19.00 hora local (18.00 GMT).



Esa céntrica plaza y sus alrededores congregaron el 11 de enero de 2015 a más de un millón de personas para reivindicar la libertad de expresión y la tolerancia frente al terrorismo, y hoy recuerda de nuevo a los muertos y numerosos heridos físicos y psicológicos de esos tres fatídicos días.



El atentado contra "Charlie Hebdo", con doce fallecidos, fue el más sangriento en Francia en medio siglo hasta que la matanza del 13 de noviembre de ese mismo año en bares de París y la sala Bataclan estableció un nuevo récord con 130.



Said y Cherif Kouachi, armados con kalashnikov, acabaron ese día con leyendas de la caricatura como el entonces director del semanario, Stéphane Charbonnier "Charb", Jean Cabut "Cabu" o Georges Wolinski, y mataron además a un invitado, a un guardaespaldas y a un policía, antes de ser abatidos dos días más tarde.



El mismo día 9, fue "neutralizado" su cómplice Amedy Coulibaly, que la víspera había asesinado a una agente de policía y después secuestró en el Hyper Cacher a una decena de rehenes, cuatro de los cuales murieron.



"No olvidamos lo que pasó ni a los que sobrevivieron", dijo este jueves al ministro del Interior, Bruno Le Roux, que encabezó los homenajes junto a la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, y la secretaria de Estado de Ayuda a las Víctimas, Juliette Méadel.



La creación de esa secretaría este año, según explicó a Efe la portavoz de la AfDT, ha ayudado a reconfortar a los afectados, que pese a todo creen que la amenaza y el terrorismo "a veces han sido instrumentalizados" por parte de todos los bandos políticos.



El diario "Le Figaro" recordó hoy que la instrucción sobre esa primera oleada de atentados no se ha cerrado, y que se han lanzado nuevos procesos administrativos contra el Estado ante la falta de "respuestas satisfactorias".



Entre ellas, la de dos afectados del supermercado, que creen que la difusión pública de la foto de Coulibaly fue tardía y lamentan que no se alertara a la comunidad judía de que estaba en su punto de mira.



En estos dos últimos años, según Le Bail-Kremer, los franceses "han perdido de alguna manera la despreocupación". Hay gente a la que le da igual, pero no sé cómo lo consiguen", señaló la representante de la AfDT.



El actual director de "Charlie Hebdo", Laurent Sourisseau, conocido como "Riss", reivindicó hoy por su parte en la emisora "RTL" su derecho a la libertad de expresión, e insistió en que no van a renunciar a su oficio ni a su pasión, y en que intentan que sus vidas no se vean "dictadas por esta violencia".