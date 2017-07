Fiscal pide prisión para el padrastro de niña Fiorella

Llano mencionó que el detenido no quiso colaborar con la investigación, en todo momento mencionó que no tiene nada que ver en el caso y dijo que desconocía lo ocurrido y “que no sabía que la menor estaba enferma”.

El fiscal manifestó que le parece poco creíble que Cáceres no haya escuchado nada sobre el caso de la menor, ya que es pareja de su madre y además compartía vivienda con la niña y “debería de saber lo que pasaba a su alrededor, más aún un tema complicado de golpes a una criatura”.

Una comitiva fiscal-policial había allanado la casa en la que vivió Fiorella, de donde incautaron un colchón que tenía aparentemente rastros de sangre, el cual será enviado al laboratorio forense del Ministerio Público para el peritaje correspondiente.

TESTIMONIOS. El fiscal mencionó que el elemento determinante para la imputación de Héctor Cáceres fue la declaración de los familiares de la niña, así como de vecinos que conocen a la pareja. Esta semana recibió la declaración testifical de varias personas que coinciden sobre la manera en que eran tratados los hijos de Bárbara.

La solicitud de prisión preventiva fue enviada a la jueza penal de Garantías Dora Maciel. De concretarse la prisión, el hombre estará recluido en la cárcel regional de San Juan Bautista, Misiones.

Héctor Cáceres es la última pareja de Bárbara Tamara Silva González. El último bebé que tuvo la mujer, que actualmente tiene ocho meses de vida, es producto de esa relación. La abuela materna de las cuatro criaturas, hijos de Bárbara, solicitó la guarda de los chicos y ya hizo las gestiones correspondientes ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.