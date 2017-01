Famosas sin miedo a la cara lavada

La tendencia de la cara lavada comenzó en el verano de 2016 cuando Keys apareció sin una gota de maquillaje en el evento de clausura de la Champions League. “Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en internet. Era muy insegura”, dijo Keys al explicar su decisión.

Sin embargo, “el que una famosa se exhiba sin maquillaje es muy diferente a que lo haga una mujer común y corriente”, indicó la bloguera de belleza Ana Cristina Enríquez. “Ese look saludable es gracias a tratamientos muy costosos y productos para la piel de primera categoría, además de nutricionistas, tiempo para descansar y menos preocupaciones financieras que la mayoría de los mortales”, agregó. EFE