Familia Urbieta no tiene todo el dinero para el rescate

"Entendemos que la familia falló, por lo que pedimos disculpas, no hemos podido cumplir con lo acordado porque hubo personas que no han cumplido también con nosotros y no llegamos a juntar todo. Hasta esta fecha pudimos juntar la tercera parte de lo pactado. Rogamos a Dios que los secuestradores comprendan nuestra situación. Dios y la Virgen Santísima cuiden a los secuestrados y a nuestra familia", expresó doña Hermelinda Agüero.

Félix Urbieta fue secuestrado el 13 de octubre del año pasado por una banda criminal. Según Inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el mismo está supuestamente en poder del grupo liderado por Alejandro Ramos, que se había desmembrado del EPP.