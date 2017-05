Fallo judicial contradictorio obliga a una víctima a ver a su agresor

“Por un lado, la ley me protege de la violencia doméstica, pero por otro me obliga a que lleve a mis hijos junto al agresor. Al final, me denunció incluso por desacato ante la Fiscalía y puedo ser imputada”, señaló A.V., quien contó su historia.

