"Ordené para que se bloquee con lo que esté al alcance, cuando agarraron la supercarretera dispuse que se agoten los medios", señaló -entre otras cosas- a Telefuturo. Luego, al ser consultado de quién ignoró dicha orden, se limitó a decir "el de turno", acotando que debió ser o eljefe o subjefe de la dependencia policial.

negligencia. Por otra parte, el comandante de la Policía Nacional, comisario general director Luis Carlos Rojas, afirmó que "si no hubiera negligencia, esta situación no hubiera pasado", al referirse a la responsabilidad de la cúpula policial –relevada– del Alto Paraná tras el millonario robo.

Rojas sostuvo que se está realizando un control de gestión del trabajo del comisario principal Juan Fernández, ahora ex jefe de Policía, y del comisario general inspector Pedro Capdevila, ahora ex director de la Cuarta Zona Policial, además de la tarea de los otros jefes relevados.

El comisario general inspector Abel Cañete, director de Apoyo Técnico, fue designado para la verificación de lo que los jefes apartados han realizado para evitar el atraco consumado por la megagavilla del PCC.

PRECARIEDAD. Sobre las precariedades en que se manejaron los efectivos policiales, dijo que vino a verificar la situación. "Cuando me encontré con el reporte de control de gestión me han informado lo mismo que usted sabe y es trabajo del comandante pedir a las altas autoridades sus necesidades, analizar lo que tienen y pedir lo que necesitan, y eso es lo que vine a hacer", indicó.

"A mi persona, en el poco tiempo que estoy, no han llegado esos pedidos; por lo tanto, ameritan algunas medidas referentes a eso. El personal que vino conmigo está preguntando qué armas tienen, cuántos proyectiles tienen", sostuvo. Agregó que se deben establecer prioridades y comenzar a trabajar con lo que se tiene. "Les adelanto que vamos a ver de inmediato qué es lo que podemos darle al Alto Paraná a partir de ahora. Sobre lo manifestado por el ex jefe de Policía Juan Fernández, "dijo que no podía pedirle a su personal que vaya al frente, porque no tenía condiciones de enfrentarse a ellos, ya que podía haber habido más bajas", refirió.

"Aquí no se cuenta lo que se ha hecho en ese momento, lo que estamos cuestionando es una reacción. Qué hizo antes de estos hechos. Si no tenía esas armas, ¿qué hizo? Lo que pasó, ya ocurrió. Lo que venimos a ver es qué fue lo que pasó antes", acotó el comandante de la Policía.





Pedirán informes

Varios senadores, sobre todo de la oposición, estarían presentando pedidos de informe dirigidos al Ministerio del Interior en torno a lo ocurrido días pasados en Ciudad del Este. Los legisladores coincidieron en su mayoría en que fue un robo parecido al de las películas y que la policía fue totalmente rebasada por los delincuentes.