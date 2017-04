“Este disco es el primero de mi carrera y una bendición”

El cedé, con variedad de temas y estilos, nace luego de que finalizara el programa de televisión Pequeños Gigantes, de Telefuturo, según comenta.

El disco ofrece títulos con ritmos y estilos variados, como polcas, baladas y chachachá, entre otros. “Dos años duró el proyecto, entonces en ese tiempo cambió mi estilo, mi gusto, por lo que debimos ir cambiando de repertorio”, recuerda la niña cantante.

a futuro. Terminar sus estudios es la prioridad de Jazmín Luján, y su sueño más grande es el de ser fundadora de un conservatorio para su ciudad, Pedro Juan Caballero. Actualmente sigue estudiando en el Conservatorio Nacional, en Asunción, por segundo año, y aún le faltan otros cuatro.

La pequeña recuerda al famoso Don Francisco, con quien estuvo en su programa. Desde ese momento se quedaron como amigos juntamente con los niños y su producción. Suelen mantener contacto vía telefónica y comenta que siempre quiere saber sobre nuestra cultura e idioma.

“(Don Franciso) Me pregunta por palabras en guaraní y le gusta saber sobre nuestras costumbres, saber todo sobre Paraguay”, comenta.

Jazmín del Paraguay tiene tres pasiones: La danza, la actuación y el canto, y ahora, que lanza el disco, cuenta con nuevos proyectos, uno de ellos, su viaje a España, que será desde este miércoles 3 de mayo hasta el 12 de junio, y en donde realizará una gira, “para llevar la cultura paraguaya”, afirma.

Está contenta porque actualmente puede compaginar su colegio y las presentaciones. En ese sentido comenta que el colegio Nihon Gakko, en donde cursa sus estudios, “es como una escuela para artistas”. “Allí gané una beca escolar y tengo los permisos que necesito, y luego me pongo al día con las tareas”, explica.

Jazmín deja un mensaje a los niños que quieran ser artistas, alentándoles a no desistir de sus sueños. “Jueguen mucho y estudien, por sobre todas las cosas. Si tenemos un talento, no temamos, porque somos el presente y futuro. A los padres les digo que no dejen de apoyar a sus hijos”.

El disco es dedicado a Paraguay, a los trabajadores y en especial a las maestras, ya que contiene un tema inédito de su padre que se titula Felicidades Maestra.