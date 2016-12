Estaba para Olimpia, lo llevó Cerro

El Ciclón compró el 50% del pase del volante zurdo de 25 años, que firmó contrato por 5 años y quien, según el titular azulgrana, es un pedido del técnico Gustavo Florentín.

"Estamos haciendo una muy buena incorporación, la de Óscar Ruiz. Un jugador que se ha destacado mucho en su puesto (volante por izquierda) en Deportivo Capiatá, hoy nuevo jugador de Cerro Porteño en un 50%. Solo tengo palabras de agradecimiento para el Deportivo Capiatá, en la persona de su presidente (Erico Galeano), con quien hemos acordado este vínculo", indicó Zapag.

Seguido añadió: "Para nosotros, la llegada de Ruiz va a servir para cubrir un sector donde nos falta fuerza ofensiva. Es una alternativa más para el Ciclón de barrio Obrero, para encarar un 2017 de gran forma el doble campeonato que vamos a tener (Torneo Local y Copa Sudamericana)".

Por último, el presidente aclaró que no se llevó a cabo el préstamo de ningún jugador de Cerro a Capiatá como parte las negociaciones por Ruiz.

desafío. Por su parte, el jugador indicó estar muy feliz y agradecido por la oportunidad de llegar a un club grande y prometió mojar la camiseta.

"Esta transferencia me agarra en el mejor momento de mi carrera; he madurado mucho y me siento muy tranquilo porque sé que voy a dar lo mejor en Cerro Porteño. Voy a esforzarme al máximo para estar a la altura de las exigencias y espero ganar cosas importantes con el club".