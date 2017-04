El comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos, y su equipo no aparecen en las notas de servicio, es decir, no habían sido seleccionados en un primer momento para operar; sin embargo, así lo hicieron.

“Directamente él no (por Paredes Palma), ni su dependencia. Primero, si es que no estaba afectado, obviamente tuvo que recibir una línea directa del comandante solamente, ni no aparece en la nota servicio. La excepción sería solamente una orden directa del comandante (sic)”, confirmó la fiscala Ledesma.

La representante del Ministerio Público indicó que recabó los números telefónicos de varios jefes policiales para realizar un cruce de llamadas telefónicas, y también se incautaron las grabaciones de las comunicaciones de la frecuencia de radio policial para determinar quién fue el que le dio la orden al comisario Paredes Palma para que invada el Partido Liberal.

Es importante señalar que dentro de la cadena de mando, por encima del subjefe e Investigación de Delitos, se encuentra el jefe del Departamento, comisario principal Fidencio Rivas; lo sigue el director de Apoyo Técnico, comisario general Abel Cañete. Por la misma línea ascendente luego se coloca el director general de Orden y Seguridad, comisario general Luis Pablo Cantero, penúltimo el subcomandante, en ese momento comisario general Luis Carlos Rojas, y finalmente el comandante de la Policía.

De los mencionados en la cadena de mando del comisario Paredes Palma se encuentra uno que reconoció haber estado operando desde la oficina de la Comandancia de la Policía Nacional, y fue el comisario Cantero.

Verificación. Por otra parte, la Fiscalía también confirmó que dentro de la Comandancia existen dos armerías, una de armas no letales (balines de goma) y otra de armas letales (balines de metal), y que en cada una hay municiones distintas y no se mezclan los cartuchos como para que no haya fallas.

Por último, indicó que a través de peritos técnicos, la Fiscalía prevé una planimetría del ataque al PLRA que permitirá tener una idea de cómo se dio el hecho, y la ubicación de cada uno de los policías.