"La educación está en crisis (...) a nuestra generación le toca la responsabilidad de preparar la de ellos para el mundo que les viene. Claramente hubo durante muchos años, durante la dictadura, una posición muy clara: hay que mantener al pueblo pobre e ignorante para seguir comprándoles en las elecciones. Pero eso ha cambiado", dijo Riera.



Su propuesta es entregar becas a los profesores más brillantes para que realicen maestrías en España, Francia y otros países europeos para que los educadores aumenten su capacitación y puedan volver a Paraguay para enseñar a sus colegas lo aprendido y elevar el nivel general de formación del sector docente.



"Nunca se hizo una formación de calidad como la que exige y necesita esta nueva generación de estudiantes. (Los maestros paraguayos) no están formados suficientemente como deberían o como podrían porque estamos buscando una educación de calidad y experiencia", aseveró el funcionario.



Al menos 100 profesores paraguayos ya estudian en tres universidades españolas -Complutense y Autónoma de Madrid y la Universidad de Navarra-, otros 80 irán en febrero a Francia y 400 más viajarán a países latinoamericanos para sentar las bases del futuro de la enseñanza paraguaya.



Riera indicó que el problema del escaso nivel de formación de los docentes se debe también a que la capacitación que reciben es mínima, tan solo tres años y unos cursos formativos de 54 horas al año insuficientes para dar el salto cualitativo que planea el ministerio.



"Tenemos que formar a los maestros para ponerlos por encima de la formación y la información que manejan los jóvenes. Antes se transmitía información (...) ahora tienes que aprender a utilizar esa información. Hoy estamos enseñando materias para trabajos que dentro de 20 años van a desaparecer", destacó Riera.



La situación urge, ya que cada año 80.000 jóvenes salen de las escuelas "sin la mochila necesaria para poder enfrentar la vida que les toca", por lo que la necesidad de mejorar el nivel general de la enseñanza se antoja una prioridad para evitar que dejen de estudiar.



"Cuando los chicos llegan a una edad en que tienen la fuerza o la capacidad de poder trabajar, muchos padres los sacan de la escuela porque no ven que sea el camino del ascenso social. Tenemos que hacer lo necesario para conectarlos", señaló el titular de Educación.



Además de esta estrategia, Riera destacó que se está actuando en otros ámbitos al mismo tiempo, ya que la infraestructura educativa en Paraguay es una ruina: los techos de los colegios se caen, las aulas están en mal estado o no hay materiales didácticos suficientes.



"Hay que cambiar la rueda del auto en movimiento", remarcó Riera en relación a la adecuación de la infraestructura física de los centros educativos, para lo que hay un proyecto con una inversión de 70 millones de dólares para que 14 empresas se hagan cargo de la construcción de 40 o 60 escuelas cada una, sin que ello afecte las clases".



Sin embargo, dijo que las licitaciones llevan su tiempo y que cada guaraní gastado del dinero público conlleva un ejercicio burocrático prolongado en el tiempo , que sobrepasa los siete meses transcurridos desde que fue nombrado en el cargo, tras una huelga estudiantil que provocó la dimisión de su antecesora, Marta Lafuente.



Paraguay invierte un 3,5 % de su Producto Interior Bruto en educación, muy por debajo del 7 % mínimo exigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a nivel mundial.



Aun así Riera consideró que el Ejecutivo apuesta claramente por la cartera educativa y que respalda su gestión.



"Yo tengo razones para creer que realmente hay una buena voluntad (del Gobierno con la Educación) aunque reconozco que todavía nos falta mucho capacitando docentes y mejorando y mejorando la infraestructura esa juventud va a dar un salto alto", concluyó Riera.