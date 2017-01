Entre las cuerdas

—¿Desde cuándo sos solista?

—Mi carrera solista arrancó en 2006. Tengo dos discos grabados, Macondo y Sonidos del Sur. Tuve el placer de llevar mi música a diferentes países como Brasil, Perú, Argentina y Colombia, además de Paraguay. Hace años vengo investigando y estudiando la música popular tradicional paraguaya y latinoamericana.



—¿Cómo definirías el tipo de música que hacés?

—Definir siempre es un poco complicado. Mi trabajo artístico autoral se encuadra dentro de la música instrumental, teniendo como base principal a los géneros musicales tradicionales paraguayos y algunos ritmos latinoamericanos, utilizando una estética contemporánea.



—¿Apuntás a algún público en especial?

—Yo en lo personal te puedo decir que no pensé apuntar a ningún público en específico, lo que hago lo hago por una necesidad de expresarme como un paraguayo y latinoamericano de mi época. Obviamente, después ves una respuesta y se va formando un público y lo direccionás.



—¿La idea es sustituir al folclore tradicional o complementarlo?

—Jamás podría sustituirse la música tradicional. Desde mi punto de vista no tiene sentido proponer un cambio sobre algo que no conocés; sin conocer la tradición no es posible realizar una propuesta contemporánea.

Yo creo que puede convivir la música tradicional con la moderna. Esto sucede en muchos países de Sudamérica; en Paraguay aún no, con el correr del tiempo tal vez suceda eso o tal vez no.



—¿Cuál es la reacción de los músicos y público tradicionales?

—¿Ser conservador en política también te vuelve conservador en la música?

—Sin entrar a profundizar, esa afirmación tiene sentido, aunque también se puede ser conservador y hacer un arte transgresor, y viceversa, ser un individuo transgresor que hace arte conservador. El intelectual y músico uruguayo Rubén Olivera habla en un libro de su autoría, de la identidad. Y yo creo que sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el tipo de vivencias, específicamente en Asunción, donde creo que tiene que ver más con cuestiones políticas muchas veces.

En el interior es diferente. Ahí las desigualdades sociales no permiten tener acceso a cosas que sí tenemos en la capital. La gente que sí tiene posibilidades de estudiar, de acceder a conocimientos e información, va a buscar otras cosas, y eso hace la diferencia.

Cuando hablo de política no hablo de política partidaria. Yo sí creo que todos debemos tener una postura política. No creo en el que dice que es neutro. Hay que asumir las posturas políticas.



—¿El artista, como tal, tiene que estar políticamente comprometido y reflejar la problemática social?

—En primer lugar, el artista tiene que hablar de su tiempo. Tenés el derecho de no hacerlo, pero me parece que como artista debemos testimoniar el momento en que vivimos.



—Contanos sobre cómo compaginás la vida en pareja con tu carrera de artista.

—Mi esposa es brasileña, es actriz, se llama Marina. Todavía no tenemos hijos. Ella es mi compañera de vida, quien me apoya y está siempre ahí, dándome fuerza para lo que hacemos. Yo también hago fuerza con ella para que siga su carrera artística. Como ambos vivimos del arte, sabemos que tenemos que sacrificar muchas cosas. Ahora mismo hace un mes que no nos vemos.



—¿Podés vivir de la música?

—No aspiro a ser multimillonario. En Paraguay estamos lejos de eso, pero yo vivo de la música desde hace años ya. Con otros amigos llevamos una vida digna como músicos. Existe el prejuicio de que para llevar una vida digna como músico antes tenés que ganar un Grammy o meter 200.000 personas en un concierto. Quiero ayudar a mis iguales a cambiar ese pensamiento. En nuestra sociedad todavía está metido que tener éxito es ser una estrella millonaria.



—¿Cómo te ves en el futuro?

—Sé adónde quiero llegar. Lo que pasa es que cada vez que vas llegando a un objetivo, ves cosas nuevas y como que vas empujando y la meta se va alargando. No me puedo quejar de lo que estoy haciendo. Me va bien. Siempre estoy cumpliendo con las metas que me propongo a corto y a mediano plazo. Y a largo plazo, las fui cumpliendo todas. Creo que mi siguiente paso sería experimentar cosas que todavía no me permití, con la música paraguaya fundamentalmente. Eso sería hacer cosas realmente transgresoras. Sé que me consideran como alguien que está dentro de una movida nueva, pero no creo que sea realmente transgresor lo que llegamos a hacer; se puede hacer mucho más todavía. Ese es el objetivo, pero tampoco voy a parar de hacer cosas cuando llegue ahí. Es un proceso y voy probando cosas.



Minibío

Pedro Martínez Pino nació en Asunción el 19 de marzo de 1984. "Mis padres son también de Asunción, Pedro Martínez y María Angélica Pino, y tengo dos hermanos. Provengo de una familia de músicos: mi abuelo Victoriano Pino fue director de la banda de la Policía y mi otro abuelo, Cándido Martínez, folclorista y miembro de la banda de la Marina. Por eso siempre estuve conectado con la música. Mis padres y tíos no salieron músicos profesionales, pero sí se hacía mucha música en casa. Mi mamá siempre cantaba y mi padre fue músico hasta su adolescencia; tenía un grupo, pero después se dedicó a otra cosa. En las reuniones familiares se tocaba, se cantaba. Mi padre también fue profesor de guitarra.



Dónde escucharlo:

www.sopundcloud.com/pedromartinezpy

www.pedromartinezpy.com

www.facebook.com/pedromartínezpy

