En atención a que en la ciudad casi nadie tiene horno de barro, Clemente dio consejos para cocinar chipa en horno eléctrico sin que se queme ni se endurezca en el proceso. "Hay que introducir la masa al horno bien caliente, en 250 a 300 grados, pero nada más en un toque de cinco minutos. Después hay que ir disminuyendo, de tal manera que –en unos 20 minutos– tiene que salir con 180 grados", indicó al precisar que "ese es el secreto porque así funciona físicamente el tatakua; lo que naturalmente proporciona el horno".

Ocurre que el principal inconveniente con el horno eléctrico es justamente que no se controla la temperatura. Se pone al máximo, porque para la chipa el horno tiene que estar al máximo, pero sale quemada o muy dura. "Aveces se quema, la sobrecocción también endurece la chipa", refirió.

consejos. Pero las claves para la chipa de Semana Santa, "si uno quiere que dure varios días después", es implementar ciertas técnicas indispensables, a saber, desde qué ingredientes usar –y los que no– hasta cómo mezclarlos y amasarlos antes de meter al horno.

"Por ejemplo, no hay que usar manteca sino grasa de cerdo y grasa de vaca (150 gramos de cada una en 1 kilo de harina de maíz y almidón). No hay que usar la clara de huevo, sino solo la yema; no usar leche porque con almidón forma un engrudo muy fuerte. Se debe usar jugo de naranja natural (una fruta) que es conservante natural y le aporta sabor y torna crocante a la chipa; o de lo contrario, usar suero (cuajo del queso). La masa debe ser mitad almidón y mitad harina de maíz", completó Clemente, luego de enseñar estos trucos ayer a medio centenar de personas en Punta Karapã, en el marco del Chipa Apo, organizado por la Municipalidad de Asunción.

Ahora bien, si uno quiere hacer solo un poco de chipa y consumirlo todo en el día o en dos días, puede obviar la sugerencia de no usar manteca y la clara del huevo.

"Uno tiene que hacer pensando hasta cuándo quiere tener la chipa para no quejarse al día siguiente de que su chipa está dura", dijo.

Cáceres invitó a la gente a no temerle a la grasa animal, sea de vaca o de cerdo. Eso sí, aconsejó comer la chipa solo en desayuno o merienda, ya que mezclado con asado o chorizos puede traer algún que otro problema intestinal.