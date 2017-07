La mayoría de las ciudades del interior de los estados de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, los más meridionales del tropical Brasil, amanecieron con temperaturas negativas, informó este martes el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).



La menor temperatura fue medida en Bom Jardim da Serra, ciudad serrana del estado de Santa Catarina, donde los termómetros marcaron -7,4 grados centígrados a las 6.00 hora local (9.00 GMT) pero la sensación térmica bajó hasta -17 grados centígrados por causa del viento polar.



En Río Grande do Sul, en donde al menos 15 ciudades midieron temperaturas negativas, el menor registro fue el del municipio serrano de Sao José dos Ausentes, con -3,4 grados centígrados. La capital regional, Porto Alegre, registró +4 grados centígrados, la menor temperatura para esta ciudad en lo que va del año.



También se registró la madrugada más fría del año en capitales regionales como Curitiba (2,2 grados centígrados), Campo Grande (4,4 grados centígrados), Florianópolis (5,3 grados centígrados), Cuiabá (9,0 grados centígrados) y hasta en la amazónica Río Branco (12,0 grados centígrados).



En algunas ciudades serranas de Río Grande do Sul y Santa Catarina los turistas que viajan a la región por esta época pudieron disfrutar de nieve.



De las temperaturas negativas en el sur del país sólo se salvaron las ciudades próximas al litoral, en donde los termómetros llegaron a bajar a entre +4 y +5 grados centígrados.



Aunque en menor grado, la masa de aire polar también afectó los populosos estados del sudeste de Brasil y se prevé que la temperatura caiga esta noche hasta un mínimo de 8 grados centígrados en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, y a hasta 13 grados centígrados en Río de Janeiro, lo que constituye un récord negativo para esta segunda metrópoli.



El Inmet prevé que las temperaturas permanecerán bajas este martes y que el promedio el miércoles en el sur del estado de Paraná y en las regiones serranas de Río Grande do Sul y de Santa Catarina se ubique en -2 grados centígrados.



La temperatura sólo comenzará a subir el jueves cuando, se prevé, la masa de aire polar volverá al océano Atlántico.