La gala de entrega de los galardones de la 74 edición de los Globos de Oro que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, se celebrará hoy domingo a partir de las 17:00 hora local (01:00 GMT) en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con el humorista Jimmy Fallon como presentador.



Pero desde dos horas antes empezaron a llegar a la alfombra roja algunos los nominados de una gala en la que el musical "La la Land", de Damien Chazelle, es el favorito, con siete candidaturas.



Entre los primeros en llegar, una embarazadísima Natalie Portman, que podría hacerse con su tercer Globo de Oro por su interpretación de Jackie Kennedy en la película "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larraín.



Viggo Mortensen, nominado por su papel en "Captain Fantastic" llegaba apenas un minuto antes que Andrew Garfield, el favorito para el Globo de Oro a mejor actor de drama por su interpretación en "Hacksaw Ridge".



También madrugadoras Amy Adams, que opta a mejor actriz de drama por "Arrival"; dos de las nominadas a mejor actriz secundaria: Michelle Williams, por "Manchester by the Sea", y Octavia Spencer, por "Hidden Figures", o el cantante Justin Timberlake, entre los candidatos a mejor canción para una película por el tema de "Trolls".



Entre los candidatos en categorías televisivas que ya han pasado por la alfombra roja, Felicity Huffman, nominada como mejor actriz de miniserie por "American Crime", o Tracee Ellis Ross, hija de Diana Ross y que opta al Globo de Oro a mejor actriz de comedia por "black-ish".



Los niños de la serie revelación de la temporada, "Stranger Things" posaron muy sonrientes, al igual que las tres hijas de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, Sophia, Sistine y Scarlet, que son las elegidas como "Miss Golden Globe 2017" y que ayudarán al presentador durante la gala.



Y entre los que están de camino, el mexicano Diego Luna, encargado de entregar hoy un premio, que compartió en su cuenta de Twitter una imagen en el coche, de camino a la gala, acompañado por su amigo Gael García Bernal, que tratará de hacerse con el segundo Globo de Oro consecutivo al mejor actor de comedia por "Mozart in the Jungle".