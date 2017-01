El Señor es bautizado. Nuestro bautismo

Hoy meditamos el evangelio según San Mateo 3, 13-17.

Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y he aquí que se le abrieron los Cielos y vio al espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre Él. Y una voz del Cielo que decía: Este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido.