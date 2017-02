El PLRA reivindica chapa y pide sanción a los que no acaten

En este mismo sentido, pero apuntando a la chapa que se constituirá para 2018, el director partidario, Salyn Buzaquis, pidió que sea la alianza y no la concertación la vía para buscar acuerdos electorales.

Dijo enfáticamente que “los traidores” promocionan candidaturas fuera del partido y que eso merece una sanción.

“Los que plantean la concertación plantean entrega. Aquí no tiene que quedar ninguna sola duda, no es hora de tibios ni de especuladores, del miedo ni del silencio y mucho menos de la entrega. No aceptamos que en un partido de 1.200.000 afiliados, no podamos sostener un proyecto presidencial”, apuntó.

Dijo que en las municipales demostraron que junto a otros sectores reúnen mayoría. “Escucho por ahí que quieren apoyar una candidatura presidencial fuera del partido, pues bien que se vayan y busquen otro partido”, añadió.

La decisión partidaria será ratificada en la Convención del 25 de febrero en la ciudad de Coronel Oviedo.

Amenaza. Los convencionales, en nota entregada al Directorio, pidieron que los llanistas encabezados por el senador Blas Llano y los senadores Fernando Silva Facetti, Blanca Fonseca, Zulma Gómez y también el gobernador Blas Lanzoni, expliquen por qué quieren violar la Constitución Nacional apoyando la enmienda constitucional.