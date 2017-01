El Parlamento turco aprueba entre peleas 4 nuevas enmiendas constitucionales

Esta semana el Parlamento turco vota por segunda vez el paquete de 18 enmiendas constitucionales -aprobado en una primera lectura- que propone el gobernante islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) para convertir Turquía en un sistema presidencialista.

Cada artículo debe ser aprobado con un mínimo de 330 votos y por primera vez un artículo ha sido aceptado con menos de 340.

La enmienda octava, que hace referencia a los poderes del presidente, lo declara "jefe de Estado" y le otorga todo el poder ejecutivo, fue aprobado con 339 votos.

Por el momento se han aprobado 11 de las 18 enmiendas, y se espera que el debate y votación continúe hoy por la tarde.

Una vez sean aprobados todos los artículos de forma individual en esta segunda ronda, se votará el paquete entero y si pasa de los 330 votos se convocará un referéndum.

No importa cuál es el apoyo a cada artículo, todo el paquete se eliminará si no se obtiene el respaldo de 330 escaños en esa votación general y no se podría proponer de nuevo hasta dentro de un año.