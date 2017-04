"¿Pero si el señor ha resucitado por qué sucede todo esto. Por qué suceden tantas desgracias, enfermedades, trafico de personas, guerras, destrucción, utilizaciones, venganza, odio..? ¿Donde está el señor?", preguntó el papa argentino.



Relató que ayer llamó a un joven con una grave enfermedad y qué le dejó "sin respuestas" al contestarle que "nadie le había preguntado si él merecía esto".



Francisco dijo entonces que sólo se puede responder que "la iglesia continúa diciendo Jesús ha resucitado y esto no es un fantasía, no es una fiesta, con tantas flores, es más que todo eso".



El pontífice dijo que los católicos ante tanto dolor en la tierra y ante tantas tragedias y calamidades pueden decir que "no hay un muro sino un horizonte".



"Ante las enfermedades o problemas familiares, ante las guerras las tragedias humanas, sólo, simplemente, y con voz humilde, sólo se puede decir que estoy seguro que Cristo ha resucitado y yo he apostado por ello", agregó.



La misa solemne comenzó a las 10.00 horas (08.00 GMT) ante las decenas de miles de personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro decorada con miles de flores procedentes de Holanda.



La misa comenzó con el "Resurrexit", el canto que conmemora el regreso de Cristo.



Tradicionalmente el pontífice no pronuncia una homilía ya que posteriormente desde el balcón central de la fachada de San Pedro leerá el mensaje de Pascua e impartirá la bendición "Urbi et Orbi".