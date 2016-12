El oficialismo apela a una publicidad engañosa para insistir con enmienda

Bajo el lema "Que no te roben tu derecho de decidir (...)" promocionan la iniciativa vía spam (correo no deseado). En el material no cuentan que el proyecto no puede tratarse hasta agosto del 2017.









