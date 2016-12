El jefe considerado "el mejor del mundo"

Las Islas Maldivas fue el destino elegido para "desestresar" a los empleados de Evolve MMA, una academia de artes marciales que emplea a más de 100 personas.





El fundador y dueño de la academia considera que las personas que trabajan con él "son de orígenes humildes, de pobreza, tragedia o adversidad", por lo que "se merecen lo mejor", publicó el portal digital de La Nación de Argentina.





Las declaraciones del considerado "mejor jefe del mundo", son claras. "Los mejores se merecen lo mejor. Las vacaciones son una parte normal de la cultura Evolve y ya hemos hecho otros viajes durante los últimos cinco años. Estas recompensas son una pequeña muestra de mi sincera gratitud a todos los fenomenales trabajadores", expresó Sityodtong.





En cuanto a los sueños de personas que trabajan con él, Sityodtong dijo que "a muchos de mis empleados les encantaría viajar por el mundo pero no tienen los medios suficientes para hacerlo, así que cada año llevo a todo el equipo en un viaje a un resort de lujo de cinco estrellas con todos los gastos incluidos. Tengo mucha confianza en mi equipo, creo en ellos en un 100 por ciento", manifestó.





Adelantó que esta no será la última vez que hará este tipo de actividades. "Las vacaciones continuarán en el futuro", aunque no sabe a dónde los llevará el próximo año. "¡El mundo es muy grande! No sé dónde será el próximo destino, pero espero llevarlos a otro destino espectacular", concluyó el maestro del MMA.