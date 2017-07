"La condonación rompe la confianza dentro del sistema financiero y, en consecuencia, los condonados terminan quedando fuera del sistema financiero y a largo plazo son perjudicados", señalaron desde Mburuvicha Róga en un pronunciamiento realizado antes del inicio de la sesión del Senado, donde se esperaba que sean tratados los proyectos de ley.

Baruja dijo que quieren trabajar en modelos de subsidios que sean abiertos para todos los pequeños productores de la agricultura familiar y no para "un listado arbitrario" de 17.000 personas que representa un porcentaje inferior en el universo de los pequeños productores. "No es necesaria una nueva ley", apuntó.

Remarcó que la propuesta del Gobierno en todo momento se centró en refinanciar y reestructurar las deudas, ofrecer capacitación financiera, apoyo técnico y nuevos créditos para la reinserción de los productores a la cadena de valor productiva.

"No se puede aprobar una ley que no tiene claro los beneficios, los beneficiarios y el verdadero costo de la iniciativa legislativa", enfatizó.

Planteó reabrir el periodo de inscripción de los potenciales beneficiarios del acuerdo firmado en el 2016. Sacó a colación el nuevo marco legal del Banco Nacional de Fomento que es mas flexible en términos de garantías en cuanto a plazos que permiten atender a los campesinos.

sus números. Desde la presidencia de la República indican que en el 2016 se logró un acuerdo y llegaron a reestructurar la deuda de 18.568 clientes del Crédito Agrícola de Habilitación por un total de 76.749 millones de guaraníes. La misma incluye 10 años de plazo con dos años de gracia y una tasa de interés subsidiada de entre 6 y 8%.

no hay lista. El ministro de Agricultura comentó que remitieron una nota al presidente del Congreso, Fernando Lugo, para conocer si existe o no una lista entregada por los campesinos movilizados que exigen una condonación. "Hemos recibido la respuesta del presidente del Senado, Fernando Lugo, expresándonos que ellos no cuentan con el listado y nos piden que solicitemos a las organizaciones campesinas que están siendo afectadas", sentenció.

Desde el Banco Nacional de Fomento indicaron que recibieron 1966 carpetas luego del acuerdo del año pasado. De este monto, devolvieron 1.300 y quedaron 616 personas beneficiaras con la compra de deudas por la suma de 4.952 millones de guaraníes, bajo los mismos parámetros del Crédito Agrícola de Habilitación.