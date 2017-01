Además, durante ese mismo tiempo, a ambos artistas se les vinculó con el ya convicto narcotraficante puertorriqueño Ángel Ayala Vázquez, mejor conocido como "Buster", y a quien los dos reguetoneros mencionaban en sus canciones.



Ayala Vázquez estaba acusado de liderar la principal organización de narcotráfico de Puerto Rico, denominada "El combo de 70", desde 1995 hasta que fue detenido en septiembre de 2009.



A ese "Combo de 70" Héctor "El Father" también mencionaba en sus temas.



Sin embargo, debido a diferencias entre Don Omar y "El Father", éstos comenzaron a hacer canciones de "tiraera", que es como se conoce a los ataques verbales entre cantantes de música urbana, entre ellas, "Ombe no", en la que "El Father" arremete fuertemente contra Don Omar.



No obstante, en el mes de septiembre del año 2008, "El Father" anunció su retiro de la música para emprender su vida como pastor evangélico, misión que aún ostenta.



"El cambio que ha hecho Dios con Héctor ha sido de mayor proporción de lo que yo pensaba", confesó Don Omar a declaraciones a Efe mientras trabaja en su nueva producción discográfica, "La sociedad secreta".



"Lo que no podemos tapar es que Héctor y yo éramos grandes amigos. El sentido de culpa por haber sido hombres de bien y llevarnos al mal nos vació y de sentirnos con poco amor", agregó el autodenominado "rey" del reguetón.