Difícilmente la Contraloría cambiará su postura sobre APP del Aeropuerto

Sin embargo, fuentes de la CGR señalaron que difícilmente se cambiará la postura del dictamen –de cancelar la licitación–, porque Obras Públicas, indiscutiblemente, obvió la precalificación, que a criterio de la Contraloría es un elemento clave y obligatorio que pudo evitar los cuestionamientos que surgieron en el proceso.

Por ejemplo, en el caso de la APP de las rutas 2 y 7 –que también se adjudicó a Sacyr–, el MOPC precalificó a las empresas interesadas, por lo que llama la atención que en el caso del Aeropuerto se haya obviado este proceso. Esto, atendiendo a que ambos proyectos son de gran envergadura.

versión del contralor. El contralor Enrique García resaltó a este medio que “no conozco que una reconsideración haya sido presentada y favorablemente acogida en el pasado”, refiriéndose al pedido que realizará esta semana el MOPC para revisar el tema.

Continuó: “Pero no puedo decir que vaya a pasar lo mismo (en el caso Aeropuerto), porque tenemos que tener el texto y saber cuál es la alegación que ellos (MOPC) vayan a hacer. No puedo trabajar sin ese insumo. Lo que puedo decir es que nosotros recibiremos la nota y vamos a tramitar y hacer llegar a las direcciones que intervinieron. Hay que ver si la alegación tiene que ver con hechos valorables técnicamente o el área de la dirección jurídica. Vamos a recibir y procesar”, aseguró.

Asimismo, indicó “al momento que nosotros emitimos la consideración (el dictamen) no hay elementos para el análisis”, refiriéndose a que actualmente la cancelación es el único camino. “Vamos a recibir y dar trámite, pero no puedo decir que se vaya a ratificar o rectificar. No puedo decir, porque necesitamos conocer la argumentación y procesar el pedido”, agregó.

MOPC cambió de discurso. El MOPC cambió radicalmente de discurso y desestimó el dictamen de la CGR, que recomendó cancelar la licitación del Aeropuerto. El titular de la cartera, Ramón Jiménez Gaona, prometió frenar el proyecto en caso de que el ente contralor así lo considere, según declaraciones que brindó hace unas semanas a este medio.

La cartera ahora quiere “reconsiderar” el dictamen con el respaldo de la Procuraduría General de la República y de las instituciones que forman parte de la Comisión de Evaluación del llamado en cuestión, que son Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación (STP) y Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

El pedido de reconsideración lo presentarían posiblemente el viernes, con los fundamentos.

La APP del Aeropuerto requerirá una inversión de USD 149 millones (ver infografía) y así como se encuentran las cosas quieren adjudicarle como sea a Sacyr.