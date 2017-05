Día del Trabajador: Mismo sentimiento, oficios diferentes

Los obreros cambian, las condiciones laborales, no. El 1 de mayo de cada año se celebra el Día del Trabajador, fecha que conmemora una lucha de obreros a finales del siglo XIX para exigir mejores condiciones laborales, entre ellas, menos horas de trabajo.

Muchos celebran este día con agasajos, fiestas y mucho alcohol. Otros, con manifestaciones llevando en alto el pedido de mejores condiciones de trabajo y remuneración. Mientras que hay quienes prefieren descansar y otros lo pasan trabajando.

En el siguiente video se puede ver a las personas que trabajan por llevar el pan día a día a sus familias, las que son protagonistas en su puesto laboral, las que ayudan, las que no saben de horario y las que intentan superarse ante las adversidades.

El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados "Mártires de Chicago", grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por defender sus derechos. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas en todo el país.

El reclamo de los trabajadores era claro: un pedido de reducción de la jornada laboral a ocho horas, cuando lo "normal" era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el "Día del Trabajador".