Devoción perpetua

capilla Perpetuo.jpg De estreno. A la capilla de oración solo le faltan detalles para su terminación. Será un nuevo espacio íntimo para los fieles.



El diseño de la capilla está inspirado en los monasterios medievales europeos. El padre Attilio Cordioli (redentorista italiano), que participó en el diseño de la Casa de Retiros Marianela –situada en Atyrá–, fue quien ayudó con el trazado del piso, construido con mármoles traídos de Italia, comenta el sacerdote redentorista Bonifacio Romero (C.Ss.R.), párroco de "el Perpetuo", como le dicen generalmente al templo.El proyecto del nuevo oratorio fue trabajado y dirigido por la arquitecta Carolina de Pampliega, miembro de la comunidad parroquial. Entre otras cosas, el nuevo lugar de oración tiene paredes de vidrios espejados, donde se reflejará el patio del santuario, y en la noche estará rodeado de un juego de luces. El diseño del piso es un semicírculo, desde el cual se elevará el sagrario.Hace ya 87 años que la orden religiosa de los Redentoristas llegó al país, procedente de Estados Unidos. Pero no se estableció inicialmente en Asunción: primero lo hizo en Bella Vista Norte, departamento de Amambay. Un tiempo después, en 1944, mediante una convocatoria hecha por un nuncio apostólico del papa Pío XII, se formó una nueva comunidad de redentoristas en la capital del país. Este grupo se asentó en un terreno de Barrio Obrero cedido por el arzobispo monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Y en 1945 se inició la construcción de la parroquia que permanece hasta hoy: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.En 1946, el templo parroquial fue habilitado para misas y para la institución de los sacramentos del catolicismo. Trece años más tarde, fue elevado a la categoría de Santuario Nacional, por su gran afluencia de fieles a la Novena Perpetua. Este es un día de la semana dedicado a la Virgen María, en que el creyente se compromete a confesar, comulgar y realizar obras de caridad en honor a la devoción del Perpetuo Socorro, que dura como dos meses.Desde 1945 hasta el 2015, el templo del santuario se había conservado, arquitectónicamente, tal como había sido edificado en sus comienzos. Pero a mediados del año pasado se iniciaron trabajos de restauración para mantenerlo y hermosearlo. Fue así que se pintaron las paredes –sin tocar partes de la estructura– y se modificaron las instalaciones eléctricas de iluminación, con lo cual adquirió una imagen renovada. En abril de este año, se construyó la Capilla de Oración al Santísimo, que fue inaugurada y bendecida esta semana, durante su fiesta patronal.Desde su llegada a Bella Vista Norte, los norteamericanos de las primeras comunidades redentoristas asumieron un compromiso con la educación y crearon escuelas parroquiales.Pero los misioneros redentoristas no están solo en Asunción. También tienen varias comunidades en otras partes del país: Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Pilar, Carapeguá, Concepción, Caacupé, Encarnación, San Juan Bautista y Atyrá.El Santuario Nacional tiene una escuela –que lleva el mismo nombre– con aproximadamente 1.100 alumnos, dirigida desde el 2015 por el padre Bonifacio Romero.Además del colegio, el templo cuenta con todas las etapas de catequesis, grupos y movimientos para los fieles que deseen servir a la comunidad desde la Iglesia Católica, como: Pastoral Social, grupos juveniles, Legión de María, Pastoral Familiar, Renovación Carismática, Adoradores y Asociación Mariana Perpetuo Socorro (no exclusivo del santuario). También dispone de sacerdotes de guardia para atender a personas que deseen confesarse o ser escuchados, que están por la mañana y la tarde, todos los días.