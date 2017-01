Denuncian desaparición de un joven de 15 años

Petrona Saucedo, tía del desaparecido, explicó a ULTIMAHORA.COM que la familia debía viajar el sábado de tarde a una ciudad del interior. Como les faltaba un poco de dinero, Teodoro dijo que iría a vender algunas mercaderías para juntar al menos G. 200.000.





El joven se dedica a la venta de servilletas artesanales, al igual que la familia misma. Tienen un puesto de venta en la zona de Villa Morra; lugar a donde, supuestamente, fue el sábado y hasta ahora no regresó.





"Se fue a vender unas servilletas. Le dijimos que no hacía falta, pero él insistió. Eran las 10.00 y no aparecía, por lo que le esperamos hasta las 15.00 y luego decidimos suspender el viaje. Esperamos un poco y el domingo a la noche concretamos una denuncia ante la Policía. Hasta ahora no tenemos noticias", relató la tía.





Comentó que el caso pasó a manos del Ministerio Público pero temen que "todo muera" ahí porque el desaparecido es parte de una familia humilde. El número de contacto para ayudar a encontrarlo es el (0976) 911-880.