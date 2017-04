Denuncian a abogado por contagiarles supuestamente VIH a unas 13 mujeres

Sobrepasada por sentimientos encontrados de rabia, vergüenza y temor a represalias, se animó, sin embargo, a denunciar una mujer a su ex pareja ante la Fiscalía por haberle transmitido el VIH. Lo hizo sobre todo luego de enterarse de que no era la única a quien había contagiado, supuestamente; eran como una docena de víctimas, contó a ÚH María, nombre ficticio que utilizamos para resguardar la identidad de la denunciante.

“Creí que era la única, pero luego contacté con otra mujer que tiene dos hijas de él, que son mellizas. Según la chica, ya son 12 a 13 personas y quién sabe a cuántas más contagió”, reveló entre lágrimas la mujer, al afirmar que el hombre es una persona muy promiscua. “Hago la denuncia más que nada porque necesito que esto pare, porque está jugando con la vida de las personas”, dijo.

María formuló su denuncia el 11 de abril pasado ante la Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público. En ella sindica como autor a un abogado que se dedica al fuero penal.

LA RELACIÓN. María conoció a este abogado en el 2010, por unas amigas. “Primero tuvimos una relación de amistad, hasta que se convirtió en una relación formal”, inició su relato. “En octubre del 2010, empezamos a tener una relación más cercana hasta mayo del 2014, que me enteré que estaba embarazada”, recordó.

“En junio de ese año, fui a hacerme los estudios correspondientes. Me entregan un estudio en la Fundación Marco Aguayo, donde primero me sale negativo (el test de Elisa). Pero tienen un periodo de tres semanas para retirar los resultados”. Ya entre lágrimas, dijo que después fue a retirar esos estudios, “una semana antes de mi cumpleaños, y ahí me entero de que tengo VIH...”.

Entonces, María se dio cuenta de que el abogado era portador del VIH y que la había contagiado.

“Luego trato de contactar con él para hablar de la situación y me dice que no tenía tiempo para hablar de eso, porque estaba muy ocupado”, siguió contando María. Después el hombre ya no quiso hablar y ella dejó de contactarlo, para cuidar su salud y la de su hijo. Recién en setiembre trató de hablarle de vuelta.

PIMPÓN. “Eran idas y venidas, que sí me iba a ayudar, que no. Prácticamente, todo mi embarazo pasé sola”, recalcó.

“El día que nació mi hijo le hablé por teléfono. Escuché de fondo que estaba farreando. Eran la una de la mañana”, recordó la mujer.

Posteriormente le mandó una foto, pero quedó ahí. Luego ya no habló con él por un año, hasta el 2015, en su cumpleaños. Ahí, conoció a su hijo, y ella le pidió ayuda, que tuvo un poco, por su insistencia, explicó. Tras otra separación, volvieron a hablar en el 2016. “Ahí me entero de que tiene una hija”, afirmó.

María habló con su médico y así lo llevó a tratamiento, pero al final lo dejó. Fue ahí que se enteró de los otros hijos que tenía y contactó con la otra mujer y esta le contó de las 12 a 13 mujeres también contagiadas con VIH.