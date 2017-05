Los manifestantes expusieron pancartas con lemas como "Que viva el 1 de mayo. No al dictador", mientras que la policía disparó al aire y usó gases lacrimógenos.



Los manifestantes hacían alusión Erdogan, quien obtendrá más poderes tras un amplia cambio constitucional, refrendado por una controvertida consulta popular hace dos semanas.



Mientras, otro grupo de manifestantes intentó acceder a la cercada plaza de Taksim, en el centro de Estambul, donde las autoridades habían prohibido cualquier marcha o protestas.



Allí, dos mujeres fueron detenidas al intentar sacar una pancarta con motivo del Primero de Mayo.



Al mismo tiempo, la policía turca interceptó a otros treinta manifestantes que intentaron acceder a la plaza en una marcha que salió desde el cercano barrio de Besiktas.



La plaza de Taksim, hasta las protestas sociales del año 2013, centro neurálgico de cualquier manifestación política en Turquía, estuvo hoy completamente cerrada al público con vallas y controles policiales.



Este lugar se convirtió en un lugar simbólico para grupos de izquierdas en Turquía después de los violentos incidentes sucedidos allí en 1977 cuando grupos ultranacionalistas abrieron fuego contra grupos de izquierdas y mataron a 37 personas.



Kani Beko, presidente de la federación de sindicatos revolucionarios de Turquía (DISK), denunció hoy a Efe por teléfono que "los asesinos de 1977 no han sido encontrados ni castigados hasta hoy".



"No hemos abandonado nuestra reclamación por Taksim. Pero este año vamos a expresar los serios problemas del país y de los obreros en un mitin masivo en Bakirkoy (un barrio de Estambul)".



Según explica hoy el diario Hürriyet, todos los huéspedes en los hoteles situados al borde de la plaza Taksim fueron controlados por la policía ante las festividades del Primero de Mayo.



Además, el tráfico en torno a la plaza también fue cerrado a todos los vehículos con barreras policiales.



Unos 30.000 agentes de la policía turca se encuentran hoy de servicio en Estambul, una cuidad con casi 15 millones de habitantes, donde varias avenidas de acceso al centro se encuentran cerradas al tráfico desde primeras horas de la mañana de hoy.



Similar es la situación en la capital Ankara, donde unos 4.500 policías están de servicio por razones de seguridad.