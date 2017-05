Confirman que firma de renuncia de Friedmann es suya

"La firma de renuncia sí pertenece a Rodolfo Friedmann, corresponde a su puño y letra", expresó la fiscal en comunicación con radio Ñanduti.

Alegó que el peritaje recabó alrededor de 90 documentos que constituyen notas de la Gobernación, de la Junta Departamental , registro de firma bancaria y determinó que la firma de la nota de renuncia es auténtica y pertenece al gobernador de Guairá.

La fiscal explicó que Rodolfo Friedmann realizó la denuncia en la Fiscalía por producción de documentos no auténticos y pidió la pericia caligráfica.

"Yo tengo una investigación que se basa sobre un documento no auténtico, al no configurarse la producción de documentos no auténticos en el campo penal se desestima la causa, respecto a otras consecuencias de esa documentación yo ya no puedo opinar", acotó la fiscal.

El viernes 3 de marzo se dio a conocer que Friedmann supuestamente había renunciado al cargo. El político no se encontraba en el país debido a que fue de luna de miel, tras contraer matrimonio el pasado 25 de enero con la exmodelo Marly Figueredo.

Tras enterarse de lo que ocurría regresó al país de inmediato y, a patadas, logró ingresar a su oficina. El conflicto no terminó ahí y la polémica es aún noticia.

En su reemplazo había asumido el concejal Óscar Chávez, ex intendente de Paso Yobái, quien era el presidente de la Junta Departamental. Igualmente, tras ello y por una especie de lucha de poder, un juez electoral, César Alfonso, otorgó el cargo finalmente al presidente de la Junta, Rodolfo Pereira.

Este último llegó a jurar como gobernador, pero minutos después Cenén Luis Casco, miembro del Tribunal Electoral del Guairá, resolvió anular las dos disposiciones anteriores de la Justicia, lo que dejaba como único gobernador a Friedmann. Días después, el juez fue recusado por esta medida.