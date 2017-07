Condonación

Si el gobierno de Cartes ha sido tan generoso de condonarle el pago de impuestos a los sojeros al inicio de su gobierno, lo que hubiera significado, entre otras cosas, que no se endeudara el país; si usó los fondos de todos para comprarles a los transportistas privados el 30% del valor de sus ómnibus sin que nadie tuviera ese porcentaje de acciones en dicho negocio y si a pesar de todo lo que se le dijo que no regalara más de tres millones de dólares a la Azucarera Iturbe porque ese dinero jamás retornaría a las arcas públicas, es lógico y natural que cualquiera, incluido el campesino –cuyo padre tiene una deuda de G. 70 millones por la compra de un surtidor–, se crea con derecho de que las deudas no se tienen que pagar o el Estado los debe condonar en paquete a todos. Se empezó mal y se está terminando mal. No se hicieron las cosas como se debiera y hoy debemos soportar acuerdos circunstanciales, caos en el tránsito, amenaza a la estabilidad del país y malhumor generalizado. Si desde el principio se hubiera obrado con coherencia, esto jamás habría pasado.









