Comisionados amenazan tomar sede del Indert

CANINDEYÚ

Unos 23 funcionarios comisionados están en pie de guerra contra responsables del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quienes no les pagan 9 meses de trabajo realizados, según denunciaron los afectados. Temen que dichos recursos que les corresponden sean utilizados para solventar las vacaciones de altos funcionarios. "Darío Velázquez, gerente financiero, se encargó de pagarnos hasta el mes de mayo, y ahora dice que no sabe nada, que tenemos que hablar con Carlos Soler, gerente de crédito", señaló Éver Portillo, funcionario comisionado en el Departamento de Canindeyú; el mismo exhibió la factura legal donde consta el cobro por los servicios de los primeros meses del año. Mauro Pérez refirió que "ya hemos hablado en todas las instancias y no conseguimos nada; tendremos que tomar la institución hasta que se nos pague", dijo. Los comisionados deben percibir el 14% de lo recaudado por cobro de impuesto a la tierra, el 4% pagan los adjudicados, mientras el 10% paga el Indert; lo recaudado se deposita en una cuenta. Luego de haber presentado la factura personal, los funcionarios perciben lo que les corresponde. En comunicación con Darío Velázquez, el mismo informó que el responsable es Carlos Soler; sin embargo, no se pudo tener la versión de este último, ya que no respondió las llamadas.