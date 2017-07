Club de Madres de Loma Pytá instruye para derribar tabúes

Según explicó el funcionario del hospital, en el Club de Madres orientan a las mujeres a detectar los signos de alarma durante el embarazo y que podrían apeligrar al bebé. Refirió que durante las charlas muestran imágenes del crecimiento del bebé para ilustrar su evolución durante el embarazo. Agregó también que instan a las participantes a realizar el parto vaginal. Refiere que en el primer encuentro desarrollan toda la parte teórica y en el segundo lo referente a la profilaxis con ejercicios de relajación.

“La edad promedio de nuestras pacientes es entre 22 y 18 años. Tratamos de que sean las adolescentes las que más participen, porque son las que tienen menos conocimiento sobre los signos de alarma”, explicó. Según refirió Ruiz Díaz, alrededor del 85% de las contactadas vía telefónica suelen participar de la actividad. En cada encuentro son alrededor de 30 madres las participantes.

Cambio. El encargado del club refirió que una de las tareas fuertes es concientizar a las madres para que acudan a un servicio hospitalario y no a la parte empírica que podría recetarles hierbas que afecten a su salud y a su bebé. Señaló también que luchan mucho contra los mitos y tabúes asentados en la creencia de las mujeres. Entre ellos la creencia de que una madre que consume mucha banana tendrá un parto seco. O el hecho de no realizar actividad física.

“Se cree mucho que la embazarada no tiene que hacer ejercicios, que no pueden más barrer, que no deben subir escaleras. La futura madre debe llevar una vida normal de acuerdo a su edad gestacional y si tiene alguna patología. Para eso debe venir a consultar y se le da la medicación y lo que debe seguir”.

Como hecho positivo destacó el acompañamiento de las parejas a las futuras madres. Según calculó, alrededor del 70% va acompañada.