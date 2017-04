Claves para que las finanzas familiares sean saludables

Ante la consulta sobre qué alternativa podrían tomar las familias que en casos de urgencia recurren al préstamo, recomendó establecer un sistema de ahorro de entre 5% y, si es posible, 10% de los ingresos mensuales, para destinarlo a una caja denominada “fondo de emergencia”.

Esto requiere realizar cambios que cuestan al principio, pero hacer estos depósitos mensuales en un banco, financiera o cooperativa sirve como un excelente auxilio con fondos genuinos para responder a situaciones anormales que se nos pueden presentar.

“Recomiendo que en un lapso de tres meses una familia ahorre el equivalente a solo un 25% del ingreso familiar; una vez logrado, abrir una cuenta de ahorro donde se va a construir ese fondo de emergencia donde iremos aportando ese 5% a 10 % mensual”, reiteró.

DEUDAS. En el Paraguay uno de los grandes problemas que afrontan las familias es el sobreendeudamiento. Al respecto, Panasiuk señala cuál es la raíz de este círculo vicioso.

“El problema no es salir de las deudas, es entender por qué me metí en el agujero en el que me metí y cómo no volver a caer en él”, resaltó.

Es necesario establecer un plan para controlar gastos familiares, creando un pequeño excedente fijo que puede surgir al incrementar los ingresos o bajando los gastos considerados superfluos.

“En muchos de los casos que atiendo, hay familias a las que les ha llevado cinco años liberarse de sus deudas. No es un proceso fácil, pero sí se puede. La clave está en que en el proceso se aprenda a no repetir esos patrones que me llevaron al lugar donde llegue”, aseveró.

POTENCIAL. Según el experto, los grandes cambios en la vida financiera familiar se logran a través de pequeños pasos diarios, rompiendo malas costumbres o decisiones tomadas sin analizar las consecuencias previamente.

En las charlas que ha brindado en nuestro país en los últimos años, señaló que ha notado gente con un enorme potencial, que debe ser aprovechado de una mejor manera.

“Paraguay tiene un enorme potencial, están ubicados en un lugar geopolíticamente privilegiado y deben aprovecharlo y pueden traer grandes niveles de riqueza”, dijo.