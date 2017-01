Ciclo de Jazz de Drácena ofrece homenaje a mujeres

“Este show surgió porque la saxofonista brasileña Mariana Oliveira y Jessica Estigarribia, chelista paraguaya que estudia en Brasil, están por el país y aprovechamos la oportunidad. Así se fueron sumando las demás chicas”, comenta Paula Rodríguez.

Agrega que en Drácena se siente “como en casa, pero esta vez más ansiosa”, porque presentan una propuesta diferente. “Vamos a escuchar un poco de todo. Es un intento de homenaje en realidad, porque tratamos de no dejar de lado a nadie”, detalla.

La Band’Elaschica tocará Mombyry guive, que lleva música de la paraguaya Ina Rolón, un tema de Matana Roberts, titulado Kersaia. “Después hacemos un tema que se llama Body & Soul, en una versión de Esperanza Spalding, y algunos temas brasileños, entre los que estará uno de la compositora brasileña Clara Nunes, y además lo que pueda ir surgiendo en el show”, adelanta Rodríguez.

Importancia. Por su parte, Seba Ramírez, propulsor del Ciclo de Jazz, comentó que en febrero el evento cumple cuatro años. “El objetivo principal es brindarle un espacio al jazz, un ciclo constante. También para los músicos es un lugar donde no tienen restricciones sobre qué tocar. Buscamos dar libertad a los músicos, y el público viene muy abierto a escuchar”, apunta. A su vez, Paula Rodríguez destaca que el ciclo de Drácena es “muy motivador” porque ofrece propuestas diferentes. “Es un puntapié para dar inicio a nuevos proyectos, no solamente de jazz. Me parece que es un ciclo que apuntala a los músicos, para seguir trabajando. Es también una oportunidad para los amantes del género”, indica la contrabajista.